Dinamo Bucuresti, victorie uriasa in Rusia, in grupa de Champions League la handbal masculin

Dinamovistii au castigat in deplasarea de la Chekhovskiye Medvedi cu 30-20, avand un meci mult mai linistitor decat se astepta poate si cel mai optimist suporter.Medvedi este de departe cea mai buna echipa a Rusiei, castigand de 17 ori la rand pana acum campionatul intern!La pauza, elevii lui Constantin Stefan aveau deja un avans linistitor de 16-10, dupa ce au practicat un handbal incantator. Practic, totul le-a iesit baietilor nostri, care au si marcat goluri splendide prin Kuduz, Asoltanei sau Jamali.Distanta s-a facut si mai mare dupa pauza, cand oaspetii au controlat cu si mai mare autoritate partida. Dinamo acum e lidera neinvinsa in aceasta grupa D de Champions League, cu 7 puncte, trei peste GOG Gudme, Wisla Plock si Kadetten.Intalnirea de sambata a fost prima dintre cele doua grupari in Champions League. Rusii au reusit in urma cu 10 sezoane cea mai tare performanta din istoria participarilor lor in cea mai tare competitie europeana inter cluburi, in 2010 au ajuns in semifinalele competitiei.Ei au acum doar 2 puncte acumulate in aceasta grupa.Urmatorul meci pentru Dinamo va fi cel cu polonezii de la Wisla Plock.