Dinamo, in discutii avansate cu un antrenor cunoscut: "Da, este adevarat"

Tehnicianul in varsta de 54 de ani a confirmat, vineri, ca se afla in discutii cu oficialii "ros-albilor" si ca-si doreste aceasta functie."Da, este adevarat. Sunt in discutii cu Dinamo. Nu am semnat nimic deocamdata. Eu nu imi doresc neaparat sa fiu antrenorul lui Dinamo. Marea mea dorinta este sa fac ceva pentru Dinamo. Daca va fi sa semnez, obiectivul clubului, dar si al meu, va fi calificarea in play-off", a confirmat Leo Grozavu pentru Telekom Sport "Le transmit fanilor ca Dinamo este in inima mea si sper ca echipa sa revina acolo sus, unde ii este locul" a tinut sa adauge acesta.In cariera sa, Leo Grozavu le-a mai pregatit pe Armatura Zalau, "U" Cluj, FC Baia Mare, FC Botosani, Academia Hagi under 15, Luceafarul Oradea, Gaz Metan Medias, Poli Timisoara si Petrolul Ploiesti.Ca jucator, Leo Grozavu a evolua la Dinamo in perioada 1992-1998.Dinamo se afla in cautarea unui antrenor principal, dupa ce Eugen Neagoe a suferit un infarct la partida de saptamana trecuta cu U Craiova, iar medicii i-au recomandat sa stea departe de fotbal o perioada.