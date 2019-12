Dinamo, in pericol sa piarda toti jucatorii

Ziare.

Motivul? Acestia sunt neplatiti de mai bine de trei luni, iar daca isi vor depune memorii pentru a deveni liberi vor avea succes.Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori (AFAN), Emilian Hulubei, spune ca jucatorii de la Dinamo s-au interesat deja despre conditiile in care pot deveni liberi."Am vorbit cu jucatorii de la Dinamo, le-am explicat care e noua procedura: pot deveni liberi daca nu sunt platiti 60 de zile. Dupa o asemenea intarziere, trebuie trimisa notificare catre club. Daca salariile nu sunt platite nici in urmatoarele 15 zile, jucatorul depune memoriu si devine liber", a spus Hulubei pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.De altfel, capitanul Dan Nistor a anuntat deja ca va pleca in iarna in cazul in care problemele nu se vor rezolva.C.S.