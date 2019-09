Dinamo obtine prima victorie in Liga Campionilor sub privirile lui Ion Tiriac

Ziare.

com

Campioana Romaniei a obtinut primul succes din acest sezon, dupa o remiza la debutul cu Kadetten Schaffhausen, in deplasare.Dinamo a fost condusa in debutul meciului, cu 1-0, 2-1 si 3-2, dar apoi a preluat controlul si a condus la doua goluri, 6-4, 7-5, pentru ca diferenta sa creasca la trei goluri, 9-6, 10-7, 11-8, 12-9 si 13-10 la pauza.Echipa antrenata de Constantin Stefan nu a profitat de superioritatea numerica si a incasat doua goluri in debutul reprizei secunde, cu doi oameni in plus, respectiv unul, astfel ca vicecampioana Suediei s-a apropiat la un singur gol, 13-12 (min. 32). In min. 38, Dinamo avea 15-14, dar apoi au urmat cinci goluri consecutive si tabela arata 20-14 (45). Finalul a fost, totusi, destul de strans, scandinavii apropiindu-se la doua goluri, 26-24 (58), dupa cateva ratari ale dinamovistilor. In cele din urma, Dinamo s-a impus cu 28-25, sub privirile presedintelui clubului, George Cosac, si ale presedintelui Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac Pentru Dinamo au marcat Mihai Alexandru Asoltanei 6 goluri, Kamel Alouini 5, Amine Bannour 4, Raul Nantes Campos 4, Razvan Gavriloaia 4, Ante Kuduz 3, Mamdouh Ashem Shebib 2. O evolutie foarte buna a avut si portarul iranian Saeid Heidarirad.Golurile scandinavilor au fost reusite de Anton Halen 5, Valter Chrintz 4, Olafur Andres Gudmundsson 4, Adam Nyfjaell 3, Viktor Hallen 3, Emil Hansson 1, Marc Canellas Reixach 1, Helge Freiman 1, Alfred Ehn 1, Simon Ellersgaard Birkefeldt 1, Teitur Oern Einarsson 1.Au arbitrat spaniolii Javier Alvarez Mata si Yon Bustamante Lopez, iar delegat EHF a fost belgianul Klaus Dieter Convents.Dinamo e prima in clasament, cu 3 puncte (2 jocuri), urmata de GOG Gudme, 2 puncte (1 j), Cehovskie Medvedi, 2 puncte (1 j), Kadetten Schaffhausen, 1 punct (1 j), Orlen Wisla Plock, 0 puncte (1 j), IFK Kristianstad, 0 puncte (2 j).Sambata se joaca meciul Orlen Wisla Plock - Kadetten Schaffhausen, iar duminica se joaca meciul GOG - Cehovskie Medvedi. Dinamo va juca urmatorul meci pe 25 septembrie, tot acasa, cu danezii de la GOG.