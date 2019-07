Dinamo, pedepsita drastic de Comisia de Discplina a FRF

Ziare.

com

Gruparea "ros-alba" nu va mai avea galerie la urmatoarele cinci partide din deplasare si va trebui sa achite o amenda de 15.000 de lei.De asemenea, Viitorul a fost sanctionat cu 10.000 de lei pentru modul in care a organizat jocul."In temeiul art. 82.2, coroborat cu art. 82.3., lit.e, teza finala, si art. 20.6 din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo 1948 cu interzicerea pentru cinci jocuri a galeriei sau grupurilor de suporteri la jocurile disputate de echipa in deplasare si o penalitate sportiva de 15.000 lei; In temeiul art. 82.1, coroborat cu art. 83.7 din RD, se sanctioneaza clubul FC Viitorul Constanta cu o penalitate sportiva de 10.000 lei", se arata intr-un comunicat aparut pe site-ul oficial al LPF Mai multi suporteri ai lui Dinamo au patruns pe teren la meciul cu Viitorul, intrerupt minute bune din cauza acestor incidente.5-0 s-a terminat meciul dintre Viitorul si Dinamo, din cadrul primei etape a Ligii 1.I.G.