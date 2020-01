Dinamo pierde pe banda rulanta

Ziare.

Filip Mrzljak (37) a inscris pentru Dinamo, in timp de Nikita Sergheev (57) si Ari (62) au punctat pentru formatia aflata pe locul secund in prima liga rusa.Dinamo a inceput cu Piscitelli - Gabriel Moura, M. Popescu, R. Grigore, Skovajsa - Ndiaye - Mihaiu, Mrzljak, Fabbrini, Sorescu - D. Popa, iar Dusan Uhrin jr i-a mai utilizat dupa pauza pe Straton - Corbu, Rauta, V. Lazar, Moldoveanu, I. Filip, Sin si Bani.Dinamo nu a obtinut nicio victorie in acest cantonament , pierzand cu Dynamo Dresda (0-1) si remizand cu Bochum (1-1) si cu Osijek (1-1).Lotul dinamovistilor va reveni joi in tara, dupa miezul noptii, primul meci oficial al anului fiind programat sambata 1 februarie (ora 20:00), cu Astra Giurgiu etapa 23) pe stadionul din Stefan cel Mare.