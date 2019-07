Dinamo poate ramane fara palmares: "S-a furat o unitate militara!"

Ziare.

Juristul Clubului Sportiv Dinamo, Ciprian Stoica, sustine ca a sesizat mai multe nereguli atunci cand echipa de fotbal a trecut din administrarea Ministerului de Interne in cea privata si ca exista premisele unui litigiu.Stoica a facut in ProSport tot istoricul desprinderii echipei de fotbal din CS Dinamo si a explicat unde anume s-au produs posibilele ilegalitati."In 1992 s-a facut primul pas ca ramura sportiva fotbal sa se desprinda din Clubul Sportiv Dinamo. Era, practic, o modernizare, UEFA solicita ca echipele de fotbal sa se rupa de trecutul departamental. Astfel, apare Fotbal Club Dinamo Bucuresti, Unitate Militara in subordinea Ministerului de Interne, condusa cu un ofiter cu grad de colonel, Vasile Ianul. In 1994 este infiintata Asociatia Fotbal Club Dinamo Bucuresti, practic, sectia de fotbal, clubul se transforma in Unitatea Militara Fotbal Club Dinamo Bucuresti.In continuare si Asociatia Fotbal Club Dinamo se afla in subordinea Ministerului de Interne. Minister de Interne care era administratorul suprafetelor de teren unde isi desfasura activitatea Clubul Sportiv si pe care i le-a dat, cu titlu de folosinta gratuit, Asociatiei, pentru ca era puiul ei. Totul bun si frumos pana in anul 2000. Intre timp, in cadrul asociatiei s-a dat posibilitatea unor... parteneriate. In sensul in care membrii Asociatiei puteau fi si persoane fizice sau juridice din afara MI. Asa a aparut si Nicolae Badea, asa au aparut si altii, care, probabil, veneau in calitate de sponsori, finantatori.In anul 2000 apar mai multe modificari legislative. In primul rand este emisa Ordonanta 26 privind asociatiile si fundatiile. Apoi Legea Sportului 69/2000, practic de aici s-a desprins toata treaba. Legea 69/2000 solicita cluburilor sportive sa se inscrie cu CIS (Certificat de Inregistraree Sportiva) . Atunci, Asociatia Fotbal Club Dinamo, pentru a putea sa mearga mai departe, avea nevoie de CIS. Dar a fost un moment foarte bun pentru cei care erau interesati, outsiderii, oamenii de pe margine care erau foarte vigilenti si isi doreau sa ajunga la butoane. Si se face o modificare de statut, astfel ca se infiinteaza Asociatia Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti, care-i transfera pe cei cu drept de vot enumerati mai sus in membri fondatori, dar, atentie, far drept de vot! Sunt numite alte persoane cu drept de vot, care supun dezbaterii si aproba numirea ca presedinte al Consiliului Director a lui Nicolae Badea. Si asa preia Nicolae Badea Acociatia Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti.Noi am spus, dupa ce am confruntat toate documentele care sunt la mine in fisier si pe care le-am obtinut in decursul timpului, ca. Deci acea unitate militara tranformata din FC in asociatie, practic a disparut in anul 2000, moment in care a aparut si sigla cu cainii. In concluzie, din 1948, cand a aparut echipa de fotbal Dinamo, pana in anul 1994, cand s-a infiintat asociatia de fotbal, ea a existat in subordinea Ministerului de Interne, Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti. Din 1994, pana in 2000, asociatia a existat tot in cadrul Ministerului de Interne si si-a continuat, oarecum, activitatea. Suntem indreptatiti sa solicitam, daca am avea in intentie, palmaresul in aceasta perioada", a declarat acesta.Practic, ar fi un litigiu la indigo cu cel dintre Steaua si FCSB , "militarii" demonstrand in instanta ca Gigi Becali nu a preluat Steaua, ci si-a infiintat o noua echipa pe care a botezat-o astfel fara a avea dreptul.