Dinamo ramane fara victorie in Spania

Partida a avut loc pe "Stadio Arroyo Enmedio" din Esetepona.Golul "cainilor" i-a apartinut lui Slavko Perovic, in minutul 16, in timp ce pentru croati a marcat Frena Beljo, in minutul 80.Antrenorul Dusan Uhrin Jr. a inceput partida cu urmatorul "11": Straton - Serban, Bejan, Puljic, Sin - Filip - Moldoveanu, Rauta, Fabbrini, Lazar - Perovic.A fost al treilea meci amical al "ros-albilor" in Spania, dupa 0-1 cu Dynamo Dresda si 1-1 cu Bochum.Ultimul joc amical al lui Dinamo este programat miercuri, cu rusii de la Krasonodar.I.G.