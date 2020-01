Dinamo se desparte de inca un jucator - oficial

Ziare.

com

Cele doua parti au convenit, pe cale amiabila, incetarea raporturilor contractuale, a anuntat conducerea executiva a clubului din Soseaua Stefan cel Mare prin intermediul site-ului oficial Transferat temporar pe parcursul anului trecut la Shakhter Karagandy, Ivan Pesic a jucat 33 de meciuri in campionat pentru echipa din Kazahstan, marcand 8 goluri.27 de meciuri a jucat Ivan Pesic la Dinamo, 26 in campionat si unul in Cupa Romaniei. A inscris 5 goluri in Liga 1.28 de ani va implini Ivan Pesic peste cateva luni, pe 6 aprilie.I.G.