Dinamo si-a gasit antrenor: Iata ce au decis sefii echipei

Potrivit informatiilor din presa de profil, sefii lui Dinamo au decis sa mearga in continuare pe mana lui Neagoe, mai ales ca nu mai dureaza mult pana cand acesta va putea reveni alaturi de echipa."Eu nici nu am reziliat, nici demisia nu mi-am dat-o, sunt inca antrenorul lui Dinamo. Oricum, tot ce s-a intamplat.. Intelegeam daca echipa castigase campionatul si eu venisem sa culeg roadele muncii facute in campionatul precedent. Nu s-a intamplat asa, Dinamo a avut cea mai proasta clasare din istoria clubului. Eu am venit intr-un moment foarte greu sau cel mai greu moment din istoria clubului a fost momentul cand am venit eu.Daca suporterii si-au dorit altceva, imi pare rau ca nu am stiut si au inceput sa ma conteste efectiv inca dinainte de a ajunge eu la Dinamo. Nu am crezut si nu mi-am imaginat ca ei vor continua cu asemenea contestatii, pentru ca eu cred ca am demonstrat ce pot sa fac la echipele pe care le-am antrenat", a declarat Eugen Neagoe pentru Telekom Sport Tehnicianul a mers miercuri in cantonamentul echipei din Saftica pentru a discuta cu jucatorii si a le transmite ca ramane alaturi de ei.Dinamo a incercat sa il inlocuiasca pe Neagoe imediat dupa ce acesta a ajuns de urgenta la spital, cu probleme cardiace, insa "cainii" au fost refuzati de mai multi antrenori Cum despartirea de Neagoe ar fi costisitoare, iar optiunile de inlocuire a acestuia nu sunt tocmai bune, sefii au decis ca momentan sa continue cu "Geana", urmand a reanaliza situatia in iarna.