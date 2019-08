Dinamo si-a prezentat noul antrenor - oficial

Ziare.

Uhrin, care a mai antrenat in Romania in trei randuri, va avea ca obiectiv calificarea echipei din Stefan cel Mare in play-off-ul Ligii 1. FC Dinamo Bucuresti anunta numirea cehului Dusan Uhrin Jr. in functia de antrenor principal al echipei din Stefan cel Mare. Dusan Uhrin Jr. nu e strain de fotbalul din Romania, a antrenat Poli Timisoara in doua randuri (2007-2008, 2010-2011) si CFR Cluj (2009).Noul tehnician al dinamovistilor si-a inceput cariera de antrenor principal in campionatul Cehiei la Bohemians Praga si a mai antrenat echipele Mlada Boleslav (trei mandate), AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk si Slavia Praga. 2 trofee a castigat Dusan Uhrin Jr. in cariera, campionatul si Cupa Georgiei cu Dinamo Tbilisi, ambele in 2013.52 de ani va implini Dusan Uhrin Jr. peste doua luni, pe 11 octombrie. Mlada Boleslav este ultima echipa antrenata de Dusan Uhrin Jr., in sezonul competitional 2017-2018, in prima liga a campionatului din Cehia", se arata in comunicatul dinamovistilor.Uhrin il inlocuieste la Dinamo pe Eugen Neagoe, cel care a fost nevoit sa ia o pauza dupa ce a avut probleme cardiace.Lui Neagoe i s-a facut rau chiar in timpul derbiului cu Universitatea Craiova si a ajuns de urgenta la spital, acolo unde a fost stabilizat si operat.