Dinamo va avea un nou patron: Iata cine cumpara echipa de la Negoita - surse

Potrivit celor de la Dinamo1948 , miercuri au avut loc negocierile decisive dintre Negoita si omul de afaceri Claudiu Florica, cel care vrea sa preia clubul din Stefan cel Mare.Dupa luni bune in care Florica a analizat documentele care atesta situatia financiara a echipei, miercuri s-a trecut la discutiile concrete despre bani.Sursa citata sustine ca cei doi au reusit sa ajunga la un acord in privinta termenilor financiari ai afacerii si ca vanzarea pare acum o chestiune de timp.Se estimeaza ca in cateva saptamani Claudiu Florica va deveni patron la Dinamo cu acte in regula, iar Negoita va iesi din prim plan, desi isi va pastra un pachet minoritar de actiuni.Omul de afaceri este o figura destul de controversata, el fiind implicat in celebrul dosar Microsoft. Instanta a stabilit insa in acest an scoaterea lui de sub acuzare.In fotbal, Florica a fost implicat la Regal Sport, club din Bucuresti ce a fost partener al celor de la Atletico Madrid, insa proiectul a fost abandonat destul de repede.