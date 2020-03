Dintre ei se va alege urmatorul antrenor al lui Dinamo

Ziare.

Pe lista managerului general al lui Dinamo se afla numele lui Adrian Mihalcea, Liviu Ciobotariu, Viorel Moldovan si, posibil, Flavius Stoican."Mihalcea, Ciobi (Liviu Ciobotariu - n.red.) si inca doua variante. Viorel Moldovan a facut o treaba excelenta la Targoviste, e un antrenor foarte bun. Negoita are toate optiunile pe masa, fiecare fundamentat. Cu Ciobi am lucrat, il apreciez. Si pe Adi Mihalcea il apreciez, dar decizia ii apartine patronului", a declarat Prunea la Digi Sport Cel de-al patrulea nume ar fi cel al lui Flavius Stoican, potrivit sursei citate.Dinamo e in cautarea unui antrenor principal dupa ce Dusan Uhrin Jr. si-a dat demisia in weekend.