Discurs sincer al capitanului lui Dinamo: Vreau sa strang bani pentru copilul meu

Patronul Ionut Negoita incearca sa vanda clubul, iar jucatorii si antrenorii au de suferit, aparand intarzieri la plata salariilor si primelor de joc.Capitanul echipei, Dan Nistor, a facut un apel public pentru achitarea restantelor, el marturisind ca sefii au promis ca situatia se va rezolva."Eu vroiam neaparat sa castig, am prima de joc si vreau sa strang cat mai multi bani pentru copilul meu.Cand nu primesc banii ma motiveaza foarte mult pentru ca vin sarbatorile, sa se adune acolo. O sa-i primim, suta la suta, saptamana asta a venit cineva din conducere si ne-a promis ca se va rezolva, noi am demonstrat ca meritam banii si vom demonstra in continuare," a declarat Nistor la DigiSport.Dinamo s-a impus cu 3-2 in fata celor de la Viitorul si a obtinut trei puncte uriase in lupta pentru calificarea in play-off.Victoria vine dupa ce, chiar saptamana trecuta, negocierile pentru vanzarea clubului au fost sistate, omul de afaceri interesat de Dinamo renuntand la idee.In aceste conditii, jucatorii nu si-au primit inca salariile si primele si nu exista o data certa a efectuarii platii.M.D.