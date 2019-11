Doliu in fotbalul romanesc: A murit Iuliu Utu

Ziare.

Anuntul a fost facut pe Dinamo, club cu care Utu a castigat patru titluri consecutive."A murit Iuliu Utu. Dumnezeu sa-l odihneasca!Fostul portar dinamovist Iuliu Utu, component al echipei cu care Dinamo a castigat patru titluri consecutive de campioana a Romaniei, din 1962 in 1965, a decedat in aceasta dimineata.Iuliu Utu implinise 83 de ani in urma cu doua luni, pe 4 septembrie.Clubul din Stefan cel Mare si suporterii sunt alaturi de familia fostului portar dinamovist in aceste clipe de tristete.Sincere condoleante familiei indoliate", se arata intr-un comunicat al gruparii din Soseaua Stefan cel Mare.