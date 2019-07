Doua recorduri negative istorice bifate de Dinamo Bucuresti dupa infrangerea cu CFR Cluj din Liga 1

Ziare.

Este pentru prima data in istoria de 71 de ani a clubului in alb si rosu cand formatia nu reuseste sa marcheze nici macar un gol in primele 3 etape de campionat . Bilantul e dezastruos acum, trei infrangeri si golaveraj nimicitor, 0-8!De asemenea, nu s-a mai intamplat in niciun alt sezon ca Dinamo sa piarda toate cele 3 meciuri de deschidere, asa cum s-a intamplat in aceasta editie de Liga 1.Dinamo continua sa doboare astfel record negativ dupa record negativ, dupa ce la finele sezonului trecut, "cainii rosii" s-au pozitionat pe cel mai slab loc din istorie, 9, al treilea din play-out mai exact.Rezultatele lui Dinamo in acest sezon: 0-5 cu Viitorul , 0-2 cu Craiova si 0-1 cu CFR Cluj Sambata seara, CFR o invingea pe Dinamo la limita, cu un gol marcat de Omrani din penalti in ultimele 10 minute din meci.Pe banca celor de la Dinamo a stat secundul lui Eugen Neagoe, Sebastian Moga, dupa ce acum o saptamana, Neagoe a suferit un infarct in timpul meciului cu CSU Craiova de pe Arena Nationala.