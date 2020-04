Dusan Uhrin da vina pe Dan Nistor pentru scurta sa perioada petrecuta la Dinamo: Vorbea numai despre bani

Ziare.

Intr-o interventie la postul de televiziune DigiSport, el l-a criticat dur pe fostul capitan al "cainilor" Dan Nistor, 31 de ani, plecat intre timp la Universitatea Craiova "Despre Dan Nistor am aflat ca se transfera cu trei zile inainte sa plece. El voia sa plece si nu a fost alta solutie. Nistor vorbea mereu de bani in vestiar si asta ii dadea peste cap pe ceilalti jucatori , care nu se puteau concentra la pregatire. El se concentra la meciuri si la antrenamente, dar ceilalti aveau probleme", puncta Uhrin pentru cei de la DigiSport, duminica.Craiova a platit in luna ianuarie suma de 260.000 de euro pentru a-l transfera pe Nistor definitiv.Cehul a mai lasat de inteles ca mai are inca bani de primit de la Dinamo, dar spune ca s-ar intoarce in Romania pentru o oferta buna: "Nu vreau sa vorbesc despre conducerea de la Dinamo, am colaborat bine cu cei care conduc clubul. Trebuie sa-i intrebati pe ei cum s-au inteles cu mine. Nu vreau sa vorbesc nici de banii pe care am sa-i iau. Stiu ca jucatorii nu sunt platiti de mult timp, acum s-a ajuns la mai mult de trei luni. Si cand eram eu erau probleme si jucatorii nu se puteau concentra la pregatire.Daca as avea oferta din Romania m-as intoarce. De ce nu? Am prieteni in Romania, iar jucatorii romani stau foarte bine la capitolul tehnica", mai puncta tehnicianul din Cehia.El a mai antrenat in Romania si pe CFR Cluj sau Poli Timisoara Citeste si:D.A.