Dusan Uhrin si-a dat demisia de la Dinamo - presa

Ziare.

com

Uhrin jr. (52 de ani) si-a dat demisia din functia de antrenor al lui Dinamo dupa infrangerea de la Iasi, venita pe final de meci, dupa cum anunta cei de la cotidianul Gazeta Sporturilor Tehnicianul strain s-a mai tot gandit la demisie in ultimele saptamani, dar esecul de sambata din Moldova a fost decisiv. Cehul s-a simtit tradat chiar de proprii jucatori si i-a anuntat pe conducatori ca nu mai poate continua in "Stefan cel Mare"."Pentru mine, e periculos ca de fiecare data cand le spun jucatorilor cum sa joace, in 30 de minute apare totul in presa. Nu stiu cine vorbeste, dar cineva face asta tot timpul", a vorbit suparat Uhrin sambata seara in zona mixta, la TV, dupa esecul de la Iasi.23 de meciuri a bifat Dinamo cu Uhrin in Liga 1, inregistrand doar 9 victorii, cea mai importanta fiind cea din derbiul cu FCSB , scor 2-1.Ramane de vazut ce decizie va lua acum patronul Ionut Negoita in legatura cu postul de antrenor principal de la Dinamo.Echipa in alb si rosu a pierdut primele doua etape din play-out si acum este la doar 3 puncte de retrogradare!D.A.