Eugean Neagoe a fost externat: La ce interventie a fost suspus

"Eugen a fost externat astazi in jurul pranzului. Este acasa, e bine. I s-a montat un defibrilator. In rest, nu avem ce discuta despre fotbal, important este ca e acasa si ca e bine. Important este ca e cu familia, despre fotbal nu vorbim in momentele astea", a declarat Prunea.Intrebat daca exista antrenori pe care ii are in vedere pentru inlocuirea lui Neagoe la conducerea tehnica a echipei, Prunea a spus: "Vedem, exista o lista de antrenori la care ne gandim".Dupa ce numele lui Viorel Moldovan a fost mentionat ca posibil inlocuitor al lui Eugen Neagoe la Dinamo, presedintele clubului Chindia Targoviste, Marcel Ghergu, a dezmintit informatia prin intermediul site-ului oficial.Duminica seara, in timpul partidei cu Universitatea Craiova din cadrul etapei a doua a Ligii I, Eugen Neagoe a suferit o sincopa si a fost nevoie de interventia medicilor de pe ambulanta aflata la Arena Nationala pentru a-i acorda primul ajutor.In minutul 25 al partidei, arbitrul Istvan Kovacs a fluierat intreruperea partidei si a permis intrarea ambulantei pe teren pana la banca tehnica a echipei Dinamo, unde antrenorul Eugen Neagoe era cazut in stare de inconstienta.Tehnicianul a fost suit pe targa si urcat in ambulanta, unde i s-au acordat ingrijiri medicale de specialitate, medicii folosind si un defibrilator.Dupa aproximativ 15 minute, antrenorul dinamovist a parasit Arena Nationala in ambulanta in care i s-a acordat primul ajutor.