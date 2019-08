Eugen Neagoe nu mai e antrenorul lui Dinamo: Iata cine e favorit sa-i ia locul

Ziare.

Numit la inceputul lunii iunie la conducerea tehnica a echipei din Soseaua Stefan cel Mare, Eugen Neagoe s-a prabusit pe banca dinamovistilor in minutul 24 al meciului cu Universitatea Craiova, 0-2 pe Arena Nationala in etapa a doua a acestei editii de campionat, avand nevoie de interventia urgenta a medicilor."Inima lui Eugen Neagoe are nevoie de liniste in aceste momente, de incurajarile tuturor dinamovistilor. Pentru ca viata este mai importanta decat fotbalul indiferent daca suntem suporteri, jucatori, antrenori sau conducatori", se arata intr-un comunicat aparut pe site-ul oficial al "cainilor", fcdinamo.ro Conform ultimelor informatii, Dusan Uhrin Jr. ar fi favorit sa devina noul antrenor al lui Dinamo.In varsta de 51 de ani, tehnicianul ceh le-a mai pregatit in cariera sa in Romania pe Politehnica Timisoara si CFR Cluj.Ultima oara a antrenat-o pe Mlada Boleslav, in sezonul 2017/2018.Dinamo ocupa penultimul loc in clasamentul Ligii 1, cu doar 3 puncte stranse in primele 5 etape ale sezonului.