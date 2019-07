Eugen Neagoe va fi externat dupa infarctul din timpul meciului - presa

Ziare.

Potrivit celor de la Fanatik , starea de sanatate a lui Neagoe este mult mai buna, astfel ca tehnicianul are sanse mari sa fie externat.Chiar daca dupa ce a ajuns la spital se vorbea despre necesitatea unei interventii chirurgicale, se pare ca acum nu mai este cazul.Antrenorul si-a revenit si a depasit problemele, iar acum are nevoie de o pauza pentru a se pune pe deplin pe picioare.Sursa citata scrie ca medicii i-au recomandat sa ia o pauza de macar sase luni, urmand ca abia apoi sa se gandeasca la posibilitatea de a reveni in fotbal.Intre timp, Dinamo cauta un inlocuitor pentru Eugen Neagoe, Viorel Moldovan parand favorit acum pentru a prelua echipa din Stefan cel Mare.