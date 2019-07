Fanii lui Dinamo lanseaza acuzatii grave: Neagoe, fortat sa stea pe banca la meciul la care a facut infarct?

Ziare.

com

Pusi la zid pentru ca i-au solicitat demisia patronului Ionut Negoita in timp ce antrenorul Eugen Neagoe primea ingrijiri medicale pe teren, suporterii prezinta o situatie complet diferita.Acestia sustin ca lui Eugen Neagoe i-a fost rau inca dinaintea meciului si ca medicul clubului n-a reusit sa puna un diagnostic corect si apoi sa ii interzica sa se prezinte la partida.Iata mesajul celor din Peluza Catalin Hildan:"Cateva intrebari de la 'animale' si cateva observatii ale 'descreieratilor':- Este adevarat ca Eugen Neagoe s-a simtit rau in timpul zilei de ieri inca de cand se afla la Saftica? Sa nu spuneti ca nu ati stiut. Daca stim noi asta, inseamna ca medicul lui Dinamo si toti cei din staful echipei stiau despre asta.- De ce nu ati suflat nicio vorba despre asta?- De ce a ascuns florin prunea adevarul despre starea reala a lui Neagoe? Sa nu spuna ca n-avea habar! Tocmai el care ne-a luat noua probe de sange si a aflat ca suntem drogati...- Cum de nu a aparut nimic in presa? Se fac anchete doar daca moare cineva?- Va incurca asa de tare adevarul si nu mai puteati sa aruncati vina pe suporteri - Cine a bagat adevarul sub pres si ce interes au avut sa faca asta?- De ce a fost lasat sa stea pe banca daca se simtea rau? Sunt atatia antrenori care nu au mai luat loc pe banca in ziua in care au avut probleme de sanatate mai putin grave.- Daca se intampla o tragedie cu omul asta, tot suporterii erau de vina?- Cine raspunde daca un jucator cu probleme de sanatate depistate inainte de meci, intra totusi pe teren si se prabuseste? Dar daca un antrenor este in situatia asta?- Doctorul Batineanu a evaluat in viata lui vreun pacient? A pus vreodata un diagnostic, sau stie doar sa ia un puls si sa ofere un suc? Pai asta stim si noi sa facem... Nu-l intrebam daca il are pe constiinta pe Ekeng, dar il intrebam daca stia cate cafele bause Neagoe. Dupa atata cofeina, despre care se stie ca biciuieste inima, cat de potrivit este sa-i dai ceva energizant de baut?- Ce fel de prieteni si colegi sunt cei care te trimit pe banca desi stiu cat de grava este starea ta?Sa-i dea Dumnezeu sanatate lui Neagoe si sa stea departe de oamenii care spun din gura ca le pasa de starea lui, dar in realitate nu au facut nimic pentru a-l ajuta si mai ales pentru a preveni o tragedie.Descreieratii asteapta un raspuns!", se arata in mesajul suporterilor.Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, a suferit un infarct in prima repriza a meciului cu Universitatea Craiova , de duminica seara.Tehnicianul a fost transportat de urgenta la spital si acum este internat la cardiologie in stare stabila.M.D.