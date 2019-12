Florin Prunea a vorbit in premiera despre plecarea lui Dan Nistor de la Dinamo

Ziare.

Fostul mare portar al echipei nationale a recunoscut ca in aceasta iarna vor exista plecari importante de la club, vorbind in special despre situatiile lui Dan Nistor (31 de ani) si Diego Fabbrini (29 de ani)."Se vorbeste foarte mult. Se vorbeste numai si numai despre Dinamo. Nu e nicio oferta, nici pentru Dan Nistor, nici pentru Diego Fabbrini. Cat timp avem sanse la play-off, trebuie sa ne concentram cu totii. Trebuie sa ne batem. Despre plecari... E normal. Ne vom desparti de unii jucatori , vom aduce si alti fotbalisti, dar mai multe vom cunoaste dupa reunire", au fost vorbele lui Prunea intr-o interventie pentru televiziunea TelekomSport.Despre transferul lui Dan Nistor se vorbeste intr-adevar foarte mult, el fiind un jucator foarte curtat in Liga 1 in aceasta iarna. Gigi Becali , patronul lui FCSB , a recunoscut ca doreste sa il transfere, iar de asemenea si Marius Sumudica , antrenor in Turcia la Gaziantep, a vorbit si el despre un interes al sau pentru capitanul dinamovist.31 de ani are Nistor, care a ajuns pentru prima data la Dinamo in 2015. El are in tricoul alb-rosu 79 de meciuri disputate si 8 goluri marcate.Si la echipa nationala el are 2 selectii.Citeste si:D.A.