Florin Prunea anunta numele noului antrenor de la Dinamo

Cehul Dusan Uhrin jr. va prelua echipa din Stefan cel Mare, urmand sa semneze in scurt timp contractul."Este aproape de a fi antrenorul nostru, asa este. Nu a semnat inca, dar ne-am inteles. Este in atentia noastra de mai multa vreme. Nu cred ca meseria se poate uita atat de repede, chiar daca vorbim de partea tehnica, de antrenorat.N-avem vreun Maradona sau vreu Messi la noi in campionat . La noi, meciurile nu se castiga prin valoare. Ci prin munca, organizare si disciplina. Am negociat cu mai multi antrenori si am ajuns la varianta cu Dusan Uhrin", a spus Florin Prunea la Digi Sport.Dusan Uhrin jr. este liber de contract din 2018, dupa ce s-a despartit de Mlada Boleslav.El are doua experiente in Romania, la Poli Timisoara si CFR Cluj , fara sa castige vreun trofeu.C.S.