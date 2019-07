Florin Prunea confirma ca Eugen Neagoe a fost foarte aproape de o tragedie in partida cu CSU Craiova

Ziare.

Lui Neagoe i-a venit rau in minutul 25 al primei reprize cu Universitatea, a fost nevoie de interventia de urgenta a echipei medicale aflate pe ambulanta aflata la Arena Nationala, iar dupa mai multe minute de panica, Eugen Neagoe a fost stabilizat si dus de urgenta la Spitalul Floreasca:La finalul partidei, Florin Prunea a confirmat faptul ca Neagoe a fost aproape de tragedie, aceasta informatie venind de la medicul aflat pe ambulanta: "Am inteles de la doctorita ca a fost foarte-foarte aproape de o mare nenorocire. Il sfatuiesc sa se lase naiba de fotbal. Atata ura la acest club nu am vazut in viata mea", a fost reactia lui Prunea, profund marcat si speriat de aceste incidente, pentru DigiSport Ultima informatie care a aparut in presa, venita tot de la televiziunea citata mai sus, este ca diagnositul primit de Neagoe ar fi de infarct ventricular minor, iar antrenorului i se va monta un stent pe artera femurala.2-0 s-a terminat partida pentru Craiova in acest mare derbi , cu goluri marcate de Barbut si Roman, iar cronica o puteti citi mai jos:D.A.