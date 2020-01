Florin Prunea spune ca nu are nicio legatura cu transferul lui Nistor la Craiova: "Sunati la domnul Negoita, pentru mine e netransferabil"

Ziare.

Fostul mare portar al Generatiei de Aur a recunoscut ca el nu are nicio legatura cu aceste negocieri care vizeaza plecarea lui Nistor, 31 de ani, capitan la Dinamo, unul dintre cei mai importanti jucatori din ultimii ani din "Stefan cel Mare".El a spus ca e extrem de nemultumit si de suma vehiculata pentru plecarea lui Nistor, 300.000 de euro: "Cu mine, Florin Prunea, nu a discutat nimeni despre o plecare a lui Dan Nistor de la Dinamo. Sunati la domnul Negoita, banuiesc ca va raspunde.300 de mii de euro? Este o suma penibila! Jenanta! Un jucator ca el nu poate costa atat de putin. Este o jignire la adresa suporterilor, a tot ceea ce inseamna Dinamo. Noi nu suntem rivali acum cu Craiova. Ei au stadion, au meci de meci fani multi la meci, au buget de cinci ori mai mare ca noi. Nu ne putem compara cu ei in acest moment. Este jenant insa sa cumperi de la Dinamo cu 300 de mii de euro. Pai, au dat 250 de mii pe Qaka de la Iasi, nu putem sa facem o asemenea greseala. Repet, din punctul meu de vedere este o mare greseala. Iar pretul este jenant. El nu poate forta o plecare, pentru ca se afla sub contract", a fost reactia dura a lui Prunea vineri seara, pentru televiziunea TelekomSport.Oamenii care ar fi negociat de fapt plecarea lui Nistor la Craiova ar fi fost chiar Ionut Negoita si secretarul general Bogdan Balanescu, dupa cum scrie si cotidianul Gazeta Sporturilor.Fostul jucator de la Pandurii si Evian ar urma sa semneze luni cu Craiova, dupa o ultima discutie cu patronul Mihai Rotaru. El va avea acolo un salariu de 20.000 de euro lunar."Nistor ar fi o pierdere foarte mare pentru noi. Din punctul meu de vedere, Dan Nistor este netransferabil. Mai avem de luptat, avem patru etape hotaratoare si avem nevoie de un fotbalist ca el", a mai tinut sa adauge Florin Prunea.Citeste si:Dinamo e la 7 puncte in spatele ultimului loc de play-off, 6, cu patru etape inainte de finalul sezonului regular din Liga 1 D.A.