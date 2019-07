Florin Prunea vine cu cele mai noi vesti despre vanzarea clubului Dinamo

Ziare.

"Nu am mai vorbit cu domnul Negoita dinaintea meciului de la Constanta. Eu cred ca vrea sa vanda, dar nu vrea sa vanda oricui, indiferent de presiunile care se fac. Il intereseaza foarte mult cine va veni dupa dansul. Eu cred ca va vinde, dar imi lasa impresia ca nu va vinde oricui, pentru ca il intereseaza soarta acestui club. Nu a venit la echipa, dar este alaturi de echipa prin faptul ca baietii si-au primit banii, sunt cu banii la zi, s-au platit toate impozitele si taxele, toate aceste lucruri nu puteau veni decat din partea finantatorului", a declarat Prunea.Actionarul clubului de fotbal Dinamo, Ionut Negoita, intentioneaza sa vanda pachetul majoritar de actiuni, de 51%, pentru suma de 3 milioane de euro, platibili in rate, ultima oferta facuta in acest sens fiind catre fostul antrenor al echipei, Mircea Rednic Omul de afaceri Ionut Negoita a anuntat inca din 2017 ca intentioneaza sa vanda actiunile pe care le detine la FC Dinamo, initial cerand suma de 5 milioane de euro pentru cele aproximativ 93% din actiunile SC Dinamo 1948 SA.