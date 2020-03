Galeria lui Dinamo a anuntat numele noului antrenor, dupa plecarea lui Uhrin

Ziare.

Antrenorul de 52 de ani a anuntat ca nu isi mai doreste sa mai continuie la Dinamo, avand in vedere ca si-a pierdut autoritatea in vestiar, el explicand faptul ca multe lucruri de acolo se afla repede in presa: "Nu stiu cine vorbeste, dar cineva vorbeste despre tot. Tot timpul apar in presa planurile noastre tactice", puncta Uhrin imediat dupa esecul din Moldova.Dupa aceasta plecare, s-a aflat faptul ca cele doua variante ale lui Ionut Negoita, patronul dinamovist, pentru inlocuirea lui Uhrin, sunt Adrian Mihalcea si Marius Croitoru. Iar duminica gruparea suporterilor "Peluza Catalin Hildan" a anuntat cine este alesul: "Adrian Mihalcea, numele noului antrenor", au anuntat pe pagina de Facebook suporterii dinamovisti.Ultimele doua echipe de club antrenate de Mihalcea au fost in Liga 2, Dunarea Calarasi si UTA Arad. Ultima oara el a fost secundul lui Cosmin Contra la nationala Romaniei.Mihalcea a fost si un jucator important al lui Dinamo, evoluand intre 1996 - 2001, marcand 68 de goluri in 164 de partide, dar si intre 2004 - 2005, cand a jucat in doar 17 jocuri, bifand un singur gol.Citeste si:D.A.