Incidente grave la Viitorul - Dinamo: Meci suspendat dupa ce fanii au intrat pe teren

Aflati in conflict cu oamenii din conducerea clubului de mai multa vreme, dinamovistii au inceput protestele imediat dupa ce elevii lui Hagi au deschis scorul la Ovidiu.Lucrurile au degenerat insa dupa golul al treilea inscris de Viitorul, atunci cand au debutat incidentele grave.Trei suporteri dinamovisti au intrat pe teren in minutul 67, iar cei ramasi in peluza au pus o presiune uriasa pe organizatori.Partida a fost suspendata, iar dupa mai bine de 20 de minute de pauza galeria "cainilor" a fost evacuata din tribune dupa interventia jandarmilor.Arbitrul de centru a fluierat reluarea jocului in momentul in care suporterii au parasit sectorul in care se aflau, iar jandarmii au iesit de pe suprafata de joc.M.D.