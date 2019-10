Incidente serioase dupa terminarea derbiului FCSB - Dinamo. Conflict pe teren intre fanii celor doua echipe

Ziare.

Acestia nu au fost lasati insa de mai multi suporteri ai ros-albastrilor, care au inceput o bataie cu ultrasii dinamovisti, chiar la centrul terenului. Au intervenit evident fortele de ordine, care au avut totusi serios de furca pana sa desparta cele doua tabere beligerante.Totul s-a rezolvat abia dupa ce peluza dinamovista a fost evacuata de jandarmi.Imagini VIDEO cu incidentele de dupa meci de pe Arena Nationala le puteti urmari pe acest link A fost primul meci la care fanii lui Dinamo au putut lua parte ca galerie oaspete, dupa ce au ispasit o pedeapsa de 5 etape de suspendare, ca urmare a incidentelor de la meciul cu Viitorul Jandarmeria a si sanctionat dur sase suporteri dupa aceste incidente, asa cum se arata intr-un comunicat oficial de presa transmis media: "Dupa aproximativ 10 minute de la terminarea partidei, mai multi suporteri FCSB si dinamovisti au intrat pe suprafata de joc, intre acestia iscandu-se o altercatie fizica. In prima faza a intervenit firma de securitate contractata de organizator, dupa care au intervenit jandarmii, suporterii fiind indepartati de pe suprafata de joc.In urma acestui incident, sase persoane au fost identificate de jandarmi si sanctionate cu cate 500 de lei fiecare si interzicerea accesului de a mai participa la partide de fotbal, pe o perioada de un an, in conformitate cu art. 20, lit. X), din Legea 4/2008.In continuare, in baza imaginilor avute la dispozitie, se vor face demersurile legale pentru identificarea si altor persoane care au comis fapte antisociale".1-1 a fost scorul pe teren intre FCSB si Dinamo, cu goluri marcate de Florinel Coman si Denis Ciobotariu.Cele doua raman vecine de clasament in Liga 1 , despartite de un singur punct.Ultimele 4 meciuri directe intre cele doua formatii s-au terminat la egalitate.Citeste si:D.A.