Intalnire decisiva pentru viitorul lui Dinamo

Antrenorul Dusan Uhrin se va intalni cu patronul Ionut Negoita intr-o incercare de a stabili strategia pe care o va avea clubul in 2020, scrie sport.ro Cum echipa este foarte aproape de a rata pentru al treilea sezon consecutiv calificarea in play-off, tehnicianul vrea sa afle ce planuri are Negoita cu jucatorii, mai ales cu cei ce pot fi vanduti.Desi nu a ascuns faptul ca vrea sa continue la Dinamo chiar daca echipa nu se va lupta pentru cupele europene, Uhrin isi doreste sa primeasca asigurari ca nu va ramane fara oamenii de baza.Negoita, de cealalta parte, ar pregati o restructurare masiva in incercarea de a mai atrage fonduri.Patronul lui Dinamo ar fi gata sa renunte la orice jucator ii poate aduce bani, iar celor ce vor ramane le va propune micsorarea salariilor, totul in incercarea de a face din Dinamo o echipa care se va autofinanta.Peste toate aceste probleme, "cainii" risca sa ramana si fara o parte importanta din conducere, Florin Prunea si Ionel Danciulescu fiind "in carti" pentru demitere.