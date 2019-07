Ionut Negoita a ajuns la un acord pentru vanzarea clubului Dinamo: Iata cine va fi noul patron al "ros-albilor"

Ziare.

Contestat vehement de suporterii lui Dinamo, Ionut Negoita a ajuns la un acord pentru cedarea formatiei din Soseaua Stefan cel Mare.Potrivit unui anunt facut de Ioan Andone, gruparea "ros-alba" va ajunge pe mainile omului de afaceri roman Claudiu Florica."Asa am auzit, ca Florica ia Dinamo. Nu stiu ce cauta, pe cuvantul meu de onoare. Nu stiu nici ce bani are, dar el e un baiat in regula", a anuntat Ioan Andone intr-o interventie la Digi Sport De altfel, Claudiu Florica a recunoscut recent ca e interesat de preluarea clubului Dinamo Claudiu Florica a fost trimis in judecata la inceputul acestui an de DNA pentru spalare de bani in dosarul Microsoft.El a negociat si preluarea clubului FC Arges, dar nu a ajuns la un acord cu autoritatile locale.Florica a mai activat in fotbal la clubul de liga a patra Regal Sport Bucuresti.