Ionut Negoita a facut un gest neasteptat pentru Dinamo - surse

Astfel, Negoita s-a implicat iarasi financiar si vineri a achitat jucatorilor salariile restante pe luna ianuarie. Si asta chiar daca patronul in alb si rosu a promis de atatea ori ca nu va mai plati nimic pentru club din propriul buzunar, dupa cum scrie cotidianul Gazeta Sporturilor De asemenea, suporterii implicati in programul "Doar Dinamo Bucuresti" s-au implicat si ei si au strans 50.000 de euro, bani care au plecat direct catre fotbalisti.Pe langa salariile jucatorilor, Negoita a platit si chiriile acestora, dupa cum scrie acelasi ziar citat mai sus."Nu, nu mai pun nimic de la mine, lucrurile trebuie luate in serios. Daca exista persoane interesate, le astept in aceste saptamani. Ce salarii restante sa platesc acum? Daca nu vine nimeni la modul serios, s-a dus totul", puncta in urma cu o luna Negoita, in direct la televiziunea DigiSport.Tot recent, Negoita a anuntat ca este in negocieri cu un concern din Spania pentru a ceda actiunile clubului in alb si rosu.D.A.