Ionut Negoita a rabufnit in direct la TV: Am omorat pe cineva, ca sa stau cu toti nebunii?

Finantatorul lui Dinamo ii numeste "bagatori de seama", "nebuni" si "lichele" pe acestia."Daca dinamovistii vor sa aiba Dinamo, trebuie sa se miste repede, eu sunt in afara jocului de mai mult timp, am tot sperat dupa unii, cum sa ii numesc, bagatori de seama... Am tot sperat ca se va materializa ceva si uite ca suporterii au ramas singura sansa pentru Dinamo. Un club de fotbal trebuie mentinut financiar, pe banii altora toti suntem foarte priceputi, avem idei, comentam, iar cand sa punem banii, mult mai putini decat suma pe care am investit-o eu deja, mai uitam ca suntem mari dinamovisti", a tunat Negoita intr-o interventie la Digi Sport "Dinamo le-a oferit multora foarte multe, i-a lansat si nu sunt in stare sa dea 1000 de euro pe un abonament. Haideti sa schimbam putin, se face mult rau fotbalului daca tot atacam oamenii care baga bani. Consider ca nu trebuie sa mai continui ce am facut pana acum. Am omorat pe cineva, ca sa stau cu toti nebunii? Daca stati sa ascultati toate lichelele... Am virat peste 3 milioane de euro in club, ca sa luam licenta, cand am ajuns la echipa. Nu ce zic lichelele astea. Dinamo are 41 de milioane de euro capital social. Luati clubul dumneavoastra pe un leu si faceti profit. Sa vina cei care au bani si comenteaza", a completat acesta.Vezi si: Reactia lui Ionut Negoita dupa ce-a vandut Dinamo Ionut Negoita a acceptat, in noaptea de Inviere, o oferta venita pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo.Finantatorul "cainilor" anunta ca a vorbit deja cu notarul, iar Dinamo ar putea ajunge chiar de saptamana viitoare la Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii".Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii", a facut, vineri seara, o oferta publica in valoare de un leu pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni (82,9368%) detinut la clubul de fotbal FC Dinamo de omul de afaceri Ionut Negoita.Intr-un comunicat de presa publicat pe contul oficial de Facebook al asociatiei, fanii sustin ca este momentul ca Negoita sa se retraga si sa vanda clubul pentru suma de un leu, asa cum a anuntat in mai multe randuri in mass-media.