Ionut Negoita anunta ca a ajuns la o intelegere pentru vanzarea clubului Dinamo: Am vorbit deja cu notarul sa pregateasca actele

Finantatorul "cainilor" anunta ca a vorbit deja cu notarul, iar Dinamo ar putea ajunge chiar de saptamana viitoare la Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii"."Da, sunt de acord cu intentia Asociatiei ADPD, astfel ca le-am transmis reprezentantilor ADPD un mail prin care ii invit sa semnam, marti, dupa Paste, contractul de vanzare cumparare al pachetului de actiuni. Am vorbit deja cu notarul sa pregateasca actele", a anuntat Negoita pentru Prosport Vezi: Oferta publica pentru cumpararea echipei de fotbal Dinamo Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii", a facut, vineri seara, o oferta publica in valoare de un leu pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni (82,9368%) detinut la clubul de fotbal FC Dinamo de omul de afaceri Ionut Negoita.Intr-un comunicat de presa publicat pe contul oficial de Facebook al asociatiei, fanii sustin ca este momentul ca Negoita sa se retraga si sa vanda clubul pentru suma de un leu, asa cum a anuntat in mai multe randuri in mass-media.Ionut Negoita a devenit actionat majoritar la Dinamo in luna martie a anului 2013, dupa ce a preluat actiunile detinute de Nicolae Badea, precum si pe cele ale lui Dragos Savulescu.Vezi si: Cat cere Ionut Negoita pentru intreg pachetul de actiuni al clubului Dinamo si ce datorii are formatia din Soseaua Stefan cel Mare