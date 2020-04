Ionut Negoita anunta ca Dinamo "va disparea in doua saptamani"

Ziare.

Ionut Negoita a scos Dinamo la vanzare in urma cu doi ani si jumatate, dar se declara resemnat cu privire la cedarea formatiei din Soseaua Stefan cel Mare."Nu e nimic schimbat la Dinamo in momentul de fata. Nimic nou, nicio perspectiva din pacate, arata destul de sumbru viitorul. Am furnizat informatii pentru minimum 10 entitati interesate, dar toate au fost blufuri. Daca de doi ani si jumatate mi-am facut cunoscut interesul si decizia mea a fost foarte clara de a iesi din aceasta poveste, normal ca sunt resemnat si nedumerit asa cum nimeni nu vrea sa isi asume o responsabilitate nici organizatoric nici financiar prin ce implica un club", a spus Ionut Negoita la Prosport LIVE Mai mult, Ionut Negoita afirma ca Dinamo se afla la doar cateva zile distanta de "a disparea"."E nevoie de 180.000 de euro pentru a lua licenta. Cum as putea refuza eu? Nu e vorba despre mine, ci despre Dinamo. Eu le-am transmis si suporterilor sa preia pachetul asta de 82%. Daca Dinamo e pentru suporteri, aceasta ar fi cea mai buna varianta. Le-am spus sa vorbeasca si la Primaria Sectorului 2, la Ministerul de Interne. Mergeti si cautati o solutie. Cred ca lumea ia in gluma, ca Negoita glumeste. Nu, nu am glumit niciodata. Am vorbit foarte serios cand am spus ca ma retrag. Daca exista dezinteresul asta,. Daca nu se ia licenta in aceste 20 de zile, la revedere", a mai precizat acesta.Ionut Negoita a devenit actionat majoritar la Dinamo in luna martie a anului 2013, dupa ce a preluat actiunile detinute de Nicolae Badea, precum si pe cele ale lui Dragos Savulescu.