Ionut Negoita anunta ca e gata sa-i dea gratis clubul Dinamo lui Ion Tiriac

Ziare.

com

La cateva zile dupa ce Tiriac a spus ca "la cum merge Dinamo, in curand vom avea un scor de 30-0 si la fotbal", Ionut Negoita a anuntat ca e dispus sa plece si sa-i lase locul fostului tenismen.Mai mult, Negoita sustine ca nu va cere niciun ban in schimbul actiunilor, in cazul in care Tiriac va fi interesat."Domnul Tiriac este un dinamovist pursange. Are o expertiza sportiva de necontestat, a organizat si organizeaza turnee la cel mai inalt nivel, are o avere considerabila, prin urmare cred ca este cea mai buna solutie pentru Dinamo.Si imi exprim disponibilitatea ferma de a-i ceda gratuit pachetul majoritar de actiuni la Dinamo. Cu o minima conditie, anume aceea de a realiza investitii in club prin care sa readuca Dinamo acolo unde ii este locul, sa faca performanta. In conditiile in care il cedez gratuit, cred ca este o afacere extrem de buna pentru dansul si sper sa accepte si sa reuseasca sa readuca Dinamo acolo unde ii este locul", a spus Negoita pentru Gsp Ion Tiriac spune ca este un mare fan al lui Dinamo, insa in ultimii ani a refuzat invitatiile de a investi in fotbal.Pe de alta parte, Ionut Negoita este puternic contestat de fanii dinamovisti, care i-au cerut sa vanda echipa.C.S.