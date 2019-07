Ionut Negoita anunta ca va vinde Dinamo in scurt timp

Ziare.

Omul de afaceri afirma ca este negocieri avansate pentru a ceda pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo El a spus ca, in cel mult o luna, nu va mai fi patronul lui Dinamo si le-a transmis fanilor sa renunte la proteste."Eu caut solutii de doi ani de zile in ceea ce priveste vanzarea clubului. Voiam sa-mi recuperez macar o particica din ce am investit. Negociez cu trei entitati, iar in maximum o luna Dinamo va avea alt proprietar! Sunt romani, dar nu pot sa dau alte detalii. O sa vedeti ca n-o sa mai fiu la Dinamo!Poate ca de aici incolo vor fi performante. Daca suporterii vor ca Dinamo sa aiba un viitor stralucit, sa lupte pentru stadion. Ei il injura pe Negoita, dar in scurt timp nu vor mai avea pe cine sa injure", a spus Negoita pentru Gsp Totodata, Negoita a vorbit si despre esecul cu 5-0 suferit de Dinamo in fata celor de la Viitorul Constanta, in prima etapa a Ligii 1."N-am fost fericit, din contra, am fost foarte suparat dupa meci. Il consider un accident, s-au mai intamplat si inainte. Si Real Madrid a pierdut cu 5-0. M-au deranjat multe, dar nu vreau sa comentez prea mult latura fotbalistica. Consider ca cei care se ocupa au facut o treaba buna: au venit jucatori testati. Ma uitam pe foaie, dar patru erau din echipa veche. N-a adus Rednic asta-iarna o caruta de jucatori si s-a rupt caruta?", a mai spus Negoita.C.S.