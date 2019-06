Ionut Negoita i-a oferit Dinamo lui Mircea Rednic: Cati bani a cerut in schimbul actiunilor

Ziare.

Puternic contestat de fanii dinamovisti dupa demiterea lui Rednic, Negoita a afirmat ca e gata sa plece si sa-i cedeze clubul chiar fostului antrenor."I-am facut oferta scrisa lui Rednic. La cateva zile dupa ce l-am demis, dupa ce am vazut dorinta fanilor, am zis ca sunt de acord fara discutie sa renunt la Dinamo. Rednic sa se intoarca, dar cu o conditie: sa cumpere clubul.Dau Dinamo la jumatate de pret fata de ce am discutat acum ceva timp si la un sfert de pret fata de cat am investit. Rednic nu mi-a raspuns inca, am inteles ca a avut si o interventie medicala", a spus Negoita la Digi Sport. El a dezvaluit si cati bani doreste sa primeasca in schimbul actiunilor scoase la vanzare."Sunt doua variante: 51% - 3 milioane sau 67% - 3,8 milioane. Restul de procente raman la mine. Dar nu am o problema sa le tranzactionez si pe ele", a mai spus Negoita.In plus, Negoita spune ca accepta si plata banilor in mai multe rate, in cazul in care Rednic nu detine toti banii."Am vorbit si cu unul dintre liderii galeriei, i-am prezentat situatia. I-am spus sa vorbeasca si ei cu Rednic. Treaba e foarte serioasa, nu sunt vorbe, nu e praf in ochi.Oferta e platibila in transe anuale, astfel incat sa ii ramana lui Rednic bani sa investeasca si in club. Pentru ca pe mine ma intereseaza aceasta formatie. Dupa ce ca cer doar 3 milioane de euro, ofer si aceasta facilitate, banii sa imi fie platiti in rate", a adaugat Negoita.C.S.