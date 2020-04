Ionut Negoita il ironizeaza pe Ion Tiriac

Ziare.

Finantatorul lui Dinamo a anuntat ca solicita 1 leu in schimbul a 82% din actiunele clubului din Soseaua Stefan cel Mare, cu trimitere la Ion Tiriac, care a refuzat oferta de a prelua gratis echipa, spunand ca "un profesor de economie m-a invatat odata sa nu accept nimic gratis"."10% a ajuns la suporteri, restul de 82% vreau sa-l dau pe un leu. Anterior voiam sa cedez jumatate din actiuni, dar poate era un impediment pentru unii care credeau ca as putea controla in continuare", a anuntat Negoita la Digi Sport "82% inseamna ca am renuntat la tot ce am investit si pun un pret accesibil, ca tot a zis cineva ca se fereste de ce i se da pe gratis", a completat acesta.Vezi si: Ionut Negoita anunta ca Dinamo "va disparea in doua saptamani" Ionut Negoita a devenit actionat majoritar la Dinamo in luna martie a anului 2013, dupa ce a preluat actiunile detinute de Nicolae Badea, precum si pe cele ale lui Dragos Savulescu.