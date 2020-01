Ionut Negoita, la un pas de a vinde Dinamo

Ziare.

Pe adresa gruparii din Soseaua Stefan cel Mare a sosit o scrisoare prin care grupul Abu Dhabi Business isi anunta interesul in a cumpara formatia "ros-albastra".Arabii pun, insa, doua conditii ca tranzactia sa se finalizeze: Dinamo sa isi obtina licenta de Liga 1 pentru sezonul viitor si sa ramana in prima liga la finalul sezonului competitional.Iata scrisoarea trimisa de grupul Abu Dhabi Business, potrivit Sport.ro "Suntem incantati sa informam ca Abu Dhabi Business Development este interesat sa achizitioneze FC Dinamo Bucuresti (92,3% din actiunile totale), in concordanta cu strategia noastra de dezvoltare pentru regiune.Suntem constienti de conditiile comerciale actuale pentru preluarea pachetului mentionat anterior si suntem pregatiti sa evaluam anul fiscal, precum si sa analizam diligentele legale si comerciale efectuate de reprezentantii nostri. Conform prognonezi noastre, aprobarea interna necesara poate dura aproximativ doua luni. In plus, trebuie sa retineti ca, pentru a inccheia tranzactia, va trebui sa obtineti licenta de Liga 1 pentru sezonul 2020-2021 si asigurarea activitatilor operationale de zi cu zi. De asemenea, este necesar ca Dinamo sa ramana in Liga 1 sezonul urmator.Recent, grupul Abu Dhabi Business Development au finalizat procesul achizitionarii clubului Charlton Athletic, echipa din liga secunda a Angliei.Va rugam, nu ezitati sa il contactati pe domnul Florica pentru informatii", se arata in scrisoarea oficiala trimisa de grupul Abu Dhabi Business.Tranzactia s-ar realiza prin intermediul omului de afaceri roman Claudiu Florica, acesta fiind un asociat al companiei.