Ionut Negoita, la un pas sa vanda Dinamo: "S-a ajuns la o formula de compromis"

Finantatorul "cainilor" spune ca "s-a ajuns la o formula de compromis" si e increzator ca tranzactia se poate finaliza."Ca actualizare a informatiei, acel fond de investitii din Spania, cu care suntem in discutii de vreo doua saptamani si li s-a furnizat tot ce au cerut, a facut in weekend o propunere destul de ciutata: 'Noi luam clubul, dar veniti la zi cu salariile!'. Bai oameni, e 1 leu, dar va asumati restul. Sa preluati salarii, anumite datorii. Am avut si eu o discutie cu ei, ieri, si le-am spus asta. Au resuscitat, sa zic asa, oferta. S-a ajuns la o formula de compromis. Daca se va finaliza sau nu, ramane de vazut. Asa discutii au tot fost in ultimii trei ani si nu s-a materializat. Oamenii spun ca sunt din filmul care trebuie, ca cei implicati sunt oameni de fotbal si ca bani au", a spus Negoita intr-o interventie la Digi Sport "Au renuntat la ideea cu banii la zi. Ei stiau toate datoriile. Ei de doua saptamani tot cer documente si sunt la curent cu tot ce se intampla. Stiu toate datoriile, dar ei voiau sa fie platit tot. Le-am spus 'Oameni buni, nu chiar asa. Sa nu le luam la misto unii pe alti. Sa mai punem si bani?'. Eu zic ca s-a gasit formula de compromis si spun ca sunt hotarati. Atat eu, cat si suporterii, isi doresc un investitor. Doamne ajuta sa fie ce trebuie cel de acum! Ei spun ca au bani incat sa asigure performanta. Ei stiu ca trebuie sa vina repede. Au spus ca se pot incadra pana pe 30 aprilie, cand trebuie platiti ultimii bani pentru luarea licentei", a adaugat acesta.Vezi si: Dinamo ar putea fi cumparata de investitori straini: "Sunt optimist, cred ca se poate face" Fondul de investitii spaniol il are actionar si reprezentant pe Herminio Menendez, un fost canotor medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Montreal si Moscova.In lumea fotbalului, Herminio Menendez, acum in varsta de 66 de ani, a fost director general la Sporting Gijon si FC Sevilla.Ionut Negoita solicita 1 leu in schimbul pachetului majoritar de actiuni de la Dinamo, insa echipa are datorii de aproape 3 milioane de euro.