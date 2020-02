Liga 1: Dinamo, invinsa pe teren propriu

Ziare.

"Cainii" au pierdut meciul disputat, vineri seara, pe teren propriu, cu Academica Clinceni.A fost 0-1 in Soseaua Stefan cel Mare, dupa un gol superb reusit de Buziuc, in minutul 71, cu un sut din afara careului.Formatia lui Dusan Uhrin Jr. pornea ca favorita, insa a jucat dezolant, iar victoria ilfovenilor e complet meritata.In clasamentul din play-out, Dinamo coboara pe locul 3, cu 17 puncte, in timp ce Clinceni urca pe locul 4, cu 14 puncte.Piscitelli - Kostma, Puljic, Grigore, Skovajsa - Lazar, Rauta, Filip, Fabbrini - Perovic, Moldoveanu.Dusan Uhrin Jr.Santos - Patriche, Kontoes, Humanes, Dobrescu - Albu - Merloi, Vojtus, Cebotaru, Ion - Moussa.Ilie Poenaru.Marcel Birsan.I.G.