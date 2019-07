Lista de pe care se alege noul antrenor al lui Dinamo: Cine sunt favoriti in acest moment sa preia echipa

Ziare.

com

Medicii nu i-au mai permis lui Neagoe sa revina prea curand in fotbal, astfel ca Dinamo isi cauta un nou antrenor.Conform Telekom Sport, sefii lui Dinamo au alcatuit deja o lista cu posibili inlocuitori, iar in capul ei se afla Liviu Ciobotariu si Dario Bonetti Ambii au antrenat-o deja pe Dinamo si sunt acceptati de fanii din Stefan cel Mare.Cea de-a treia varianta de pe lista este italianul Devis Mangia, care s-a despartit in vara de Universitatea Craiova Acesta are insa si oferte din Serie B si ar putea refuza propunerea dinamovistilor.C.S.