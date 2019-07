Lovitura de teatru la Dinamo: Neagoe anunta ca ramane la echipa

Ziare.

Tehnicianul spune ca nu a discutat despre rezilierea contractului, ba dimpotriva, el sustine ca se ocupa de echipa, chiar daca de la distanta.Mai mult, potrivit lui Neagoe, cei din conducere i-au facut propunerea de a ramane in club."Nu este adevarat ca mi-am reziliat contractul. Este o minciuna. S-ar putea sa ma intalnesc cu conducerea clubului in urmatoarele zile. Mi-au facut acea propunere de a ramane in continuare in club, dar a ramas sa ne mai intalnim dupa ce vor veni de la Cluj.Staff-ul meu conduce echipa la meciul cu CFR, am vorbit cu baietii de doua ori azi dimineata. Ei sunt de aseara cu echipa la Cluj, sper sa se intoarca cu un rezultat bun de acolo. Nu ar fi o minune sa castige Dinamo, eu sunt convins ca si cu mine si fara mine Dinamo va juca in playoff in acest sezon", a spus Neagoe pentru ProTV.Sambata, publicatia Fanatik a anuntat ca Eugen Neagoe a acceptat sa isi rezilieze contractul in schimbul a 33 de mii de euro, informatie despre care antrenorul spune ca este mincinoasa.Neagoe a fost diagnosticat cu tahicardie ventriculara si trebuie sa ia o pauza de o luna dupa ce i s-a facut rau chiar pe banca, in timpul derbiului cu Universitatea Craiova Provizoriu, echipa va fi condusa de "secundul" Sebastian Moga, cel care va fi A1 la intalnirea cu CFR Cluj , de sambata.