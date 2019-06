Lovitura de teatru: Mircea Rednic a demisionat de la Dinamo - oficial

Ziare.

"Puriul" a fost nemultumit de neintelegerile avute cu cei din concucerea clubului, in special cu presedintele "cainilor" - Bogdan Balanescu, si a ales sa demisioneze, conform Fanatik Demisia lui Rednic vine, insa, si la doar o zi dupa cea mai slaba clasare din istoria formatiei din Soseaua Stefan cel Mare, locul 9 (3 in play-out).Antrenorul in varsta de 57 de ani a preluat echipa in toamna anului trecut si a schimbat aproape toti jucatorii din lot!"Tehnicianul a avut o campanie de achizitii fulminanta, aducand numerosi fotbalisti straini, liberi de contract, carora le-a oferit intelegeri cu clauze speciale, prin care Dinamo putea renunta oricand la ei. Pentru ca foarte multi dintre acestia nu ar fi dat randamentul scontat, presedintele Bogdan Balanescu ar fi ridicat semne de intrebare in privinta viitorului acestora la echipa. Cum bugetul stabilit initial era in pericol, Rednic a decis sa plece definitiv", noteaza sursa citata.Ulterior, Dinamo a confirmat demisia lui Mircea Rednic prin intermediul unui comunicat de presa:"FC Dinamo Bucuresti si antrenorul principal Mircea Rednic au convenit astazi, pe cale amiabila, incetarea raporturilor contractuale dupa cea mai slaba clasare din istoria echipei din Stefan cel Mare, locul 9 in Liga 1 la finalul sezonului competitional 2018-2019.Mircea Rednic a fost numit la conducerea tehnica a dinamovistilor pe 15 octombrie 2018, dupa 11 etape disputate in campionat.Echipa din Stefan cel Mare a fost eliminata din Cupa Romaniei, doua saptamani mai tarziu, a ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1 la inceputul acestui an si a incheiat sezonul pe locul 9 in clasament.Dincolo de rezultate, FC Dinamo Bucuresti ii multumeste lui Mircea Rednic pentru activitatea pe banca echipei din Stefan cel Mare.Noua conducere tehnica a echipei va fi anuntata prin intermediul site-ului oficial al clubului, www.fcdinamo.ro."12 ani au trecut de la ultimul titlu cucerit de Dinamo in Liga 1.