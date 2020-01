Mari probleme financiare pentru Dinamo: Cui i-a cerut ajutor Ionut Negoita

Ziare.

"Dinamo a solicitat un imprumut din drepturile de televizare a partidelor din Liga I si analizam cererea lor. In acelasi timp am solicitat si asteptam un raspuns din partea celorlalte cluburi din Liga I. Au motivat urgenta si in cazul in care cluburile vor fi de acord platile le vom face noi. E un fond de urgenta care s-a constituit la nivelul ligii si vom face calculele la acordarea urmatoarei transe din drepturile de televizare", a declarat Stefan.Gruparea FC Dinamo se confrunta cu dificultati financiare dupa ce patronul Ionut Negoita a anuntat ca nu se va mai implica din acest punct de vedere, existand restante la plata salariilor fotbalistilor.Dinamo va disputa prima partida oficiala din 2020 cu Astra Giurgiu, sambata, de la ora 20:00, in cadrul etapei a 23-a a Ligii I, pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare.