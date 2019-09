Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botosani, reactie dura despre arbitraj, dupa partida cu Dinamo: "Opriti-va, oameni buni!"

Ziare.

Un meci cu multe probleme de arbitraj, in care oaspetii au reclamat pe final de meci doua lovituri de la 11 metri clare. In plus, botosanenii au cerut si un cartonas rosu la Neicutescu, pentru o lovitura cu cotul."Din punctul meu de vedere, trebuia sa castigam clar. Am avut ocazii mari, am avut ocazii clare, nu mai spun de cel putin doua penaltiuri. Nu se poate, eu sunt echipa de play-off, echipa care vreau sa joc frumos, joc fotbal, nu mi-e frica, nu am teama, nu ma inchid si eu am doua penaltiuri clare si noi vrem sa facem fotbal. Pai cum sa fac fotbal? Cum sa fac fotbal? Cum sa fac fotbal cand am doua penaltiuri clare si arbitrul mi le scoate afara. Si el e la un metru si jumatate de faza. Nu se poate, opriti-va oameni buni! Pai eu joc cu o echipa din Bucuresti si mie imi da brigada din Bucuresti. Eu ce vina am? Ca sunt de la Botosani? Hai sa ne retragem noi din Botosani, sa ne ducem in alta tara si sa joace cine vor ei", a fost reactia dura a lui Croitoru, imediat dupa meci, pentru televiziunile aflate la zona mixta pentru interviuri.Dinamo a revenit pe Arena Nationala dupa pauza prilejuita de concertele care au avut loc pe acest stadion din Bucuresti, insa nu a reusit sa obtina a treia victorie la rand cu Dusan Uhrin pe banca.In clasament, Botosani e pe 6 cu 12 puncte, in timp ce Dinamo ocupa locul 9, cu 10 lungimi. Ea poate fi depasita de rivala FCSB , care are 7 puncte si va evolua duminica seara de la 21, LIVE pe Ziare.com, in deplasare in marele derbi cu CSU Craiova."E greseala omeneasca, sunt total de acord. Dar daca ai gresit, platesti. Plateste, pentru ca asa e normal. Eu daca nu ma duc in play-off, poate am obiectiv si ma da afara patronul. El ce obiectiv are? El trebuie sa arbitreze corect. A gresit, trebuie sa plateasca. Sa vad si eu cum plateste, ca noi antrenorii se spune ca vorbim urat. Asta e realitatea, cand pe fata iti face in acest hal ce sa fac? Sa il aplaud? Bravo, e bine ce ai facut. Nu pot, suntem oameni si noi", a mai adaugat fostul jucator stelist la adresa arbitrului George Radulescu, cel care a comis atatea greseli in aceasta partida.D.A.