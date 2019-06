Mattia Montini dezvaluie in presa din Italia ce l-a impresionat in Romania

"Aici sunt centre comerciale enorme"

Mattia Montini, autor a 13 goluri in 23 de partide, a ajuns in Liga 1 in luna noiembrie a anului trecut, insa s-a integrat imediat si spune ca, pentru prima oara in cariera, se simte un jucator important."Dupa falimentul lui Bari, eram liber de contract si am primit o oferta direct de la antrenorul Rednic, o persoana care s-a dovedit a fi foarte importanta in evolutia mea. M-am gandit cateva zile si am ramas surprins de proiect si increderea pe care mi-a aratat-o", a spus Montini pentru site-ului jurnalistului Gianluca di Marzio "Probabil ca am luat o decizie surprinzatoare, dar aveam nevoie de o schimbare. A fost un risc sa aleg sa joc in Romania, unul pe care nu si l-ar fi asumat multi. Dar eu am crezut in aceasta experienta si in posibilitatea de a-mi relansa cariera. Nu ma asteptam la un asemenea impact. Speram insa. Am simtit increderea de care aveam nevoie pentru a crede din nou in mine. Aici ma simt pentru prima oara un jucator important. Sunt oprit pe strada si ma simt iubit. Unde? In centrele comerciale", a completat acesta.In Romania a ramas impresionat de mall-uri, unde spune ca-si petrece majoritatea timpului liber. In schimb, chiar daca nu se poate plange de mancarea din Romania, duce totusi lipsa bucatelor din Italia."Aici sunt centre comerciale enorme, superbe. Eu si iubita mea ne petrecem mult timp in ele. De multe ori fanii vin si-mi cer sa facem o poza, un tricou. Vad fericirea in ochii lor. E o senzatie unica. Ce-mi lipseste din Italia? Mancarea. Aici se mananca bine, dar Italia e la alt nivel", a mai dezvaluit italianul.Chiar daca Mircea Rednic a fost demis de la Dinamo, Montini isi propune sa ramana la gruparea din Soseaua Stefan cel Mare si in sezonul urmator."Ma simt puternic. Am 27 de ani si cred ca mai am mult de dat acestui sport. Am facut multe erori in cariera, dar acum am ca obiectiv sa fiu un jucator decisiv pentru Dinamo. Ma simt ca acasa si deja ma gandesc la urmatorul campionat", a conchis acesta.In cariera sa, Mattia Montini a mai evoluat pentru Benevento, FeralpiSalo, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli, Bari si Livorno.I.G.