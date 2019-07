Mircea Rednic il va da in judecata pe Florin Prunea

Ziare.

Prunea l-a acuzat pe Rednic ca a stat la Dinamo doar pentru comisioanele obtinute din transferurile de jucatori."Am fost atacat nepermis si o sa-l dau in judecata. Zicea ca are probe. Eu aveam o impresie despre Prunea, dar nu stiam ca este si prost! Este chiar prost si-l expun cei de acolo. Biroul sau este la 10 metri de contabilitate. Sa se duca si sa vada. El vorbeste de sute de mii, comisioane. La Matic s-au dat comisoane in patru transe", a spus Rednic intr-o interventie la Digi Sport Matinal "Tot la contabilitate sa vada cum am renuntat la salariu. Credeti ca am imprumutat clubul ca-mi era drag Negoita? NU, pentru ca nu aveam bani. Si, decat sa ne imprumtam, ca altii, pe la Gigi Becali sau pe la banci, am zis sa ajut clubul", a adaugat acesta.Mircea Rednic a fost demis de la Dinamo la sfarsitul sezonului trecut.